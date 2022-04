Toezichthouder: eet geen enkel Kinder-chocolaatje uit Vlaamse Ferrero-fabriek

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) adviseert om alle Kinder chocola uit een Ferrero-fabriek in België niet te eten. Het snoepgoed kan een salmonella-besmetting veroorzaken. Eerder adviseerde de NVWA om alleen bepaalde producten uit de fabriek te laten liggen.

Vandaag worden alle Kinder-producten, afkomstig uit de Belgische fabriek van Ferrero, uit de schappen van de supermarkten gehaald. Woensdag riep de producent van Kinder-chocola al een aantal producten terug uit de winkels, waaronder Kinder Surprises en Schokobons.

De Belgische voedsel- en warenautoriteit heeft de fabriek gesloten. Het bedrijf bleek niet in staat om volledige informatie voor het onderzoek te leveren, meldt de voedselwaakhond. De productie wordt pas hervat als het bedrijf kan garanderen dat de voorschriften voor de voedselveiligheid worden nageleefd.

Onderzoek van de NVWA heeft aangetoond dat producten uit de fabriek waar salmonella is vastgesteld ook aan Nederland geleverd zijn.

Salmonella op filter gevonden

Gisteren maakte Ferrero bekend dat er in december salmonella in de fabriek in Aarlen werd gevonden. De bacterie zat op een filter van tanks met grondstoffen voor de chocoladeproducten. Na die ontdekking besloot het bedrijf de materialen en chocoladeproducten, die op dat moment in de fabriek waren, niet te leveren. Ook werd het filter met de besmetting verwijderd en is de controle op de eindproducten "verhoogd", aldus Ferrero in een persbericht.

Ferrero stelt dat er bij het delen en opvragen van informatie voor het onderzoek vertraging is ontstaan. "Dit had gevolgen voor de snelheid en doeltreffendheid van het onderzoek. De fabriek zal pas weer opengaan nadat zij door de autoriteiten is gecertificeerd."

In Nederland zijn tot dusver twee kinderen besmet geraakt met salmonella, mogelijk door het eten van producten van Ferrero. Het bedrijf zei deze week nog geen meldingen uit Nederland te hebben gekregen van mensen die ziek zijn geworden na het eten van chocola.