Ook in Nederland salmonellabesmettingen gelinkt aan Europese uitbraak

Het FAVV in België wijst erop dat de producten populair zijn bij jonge kinderen. "Met Pasen in aantocht, verzoekt het FAVV dat ouders en opvoeders controleren of ze deze producten in hun bezit hebben en, zo ja, ervoor zorgen dat ze niet worden geconsumeerd", meldt de organisatie.

Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt dat de zaak in onderzoek is. Chocoladeproducent Ferrero heeft in Nederland nog geen terugroepactie gedaan.

Salmonella

De salmonellabacterie wordt af en toe gevonden in voedsel. Een bekend voorbeeld is een salmonella-uitbraak bij een visbedrijf uit Harderwijk in 2012, waardoor vier mensen overleden en honderden mensen ziek werden.

Een Frans zuivelbedrijf riep in 2017 wereldwijd al zijn babyvoedingsproducten terug, nadat 25 Franse zuigelingen besmet waren geraakt met de bacterie.

De salmonellabacterie is vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem. Een besmetting kan leiden tot misselijkheid, buikkrampen en diarree. Volgens een schatting van het RIVM hebben in Nederland jaarlijks zo'n 30.000 mensen een maagdarminfectie door salmonella. Een klein deel van hen moet naar de huisarts of naar het ziekenhuis.