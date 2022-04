Chocoladefabrikant Ferrero ontdekte salmonellabesmetting al in december

Chocoladefabrikant Ferrero heeft al op 15 december een salmonellabesmetting ontdekt in zijn vestiging in het Belgische Aarlen. Die zat op een filter van tanks met grondstoffen voor de chocoladeproducten, zo is te lezen in een persbericht.

Na die ontdekking besloot Ferrero de materialen en chocoladeproducten die op dat moment in de fabriek waren, niet te leveren. Ook werd het filter met de besmetting verwijderd en is de controle op de eindproducten "verhoogd", aldus Ferrero.

Maar het Italiaanse bedrijf gaat niet in op de vraag hoe het dan kan dat tientallen mensen in heel Europa een salmonellabesmetting hebben gekregen na het eten van chocolade uit de Belgische fabriek. De zaak wordt nog verder onderzocht, aldus Ferrero. Voor dit onderzoek werkt de fabrikant samen met voedsel- en warenautoriteiten.

Ook in Nederland geleverd

Gisteren riep Ferrero uit voorzorg verschillende chocoladeproducten, zoals de bekende Kindersurprises, terug vanwege meer dan honderd meldingen van salmonellabesmettingen. Die besmettingen zijn mogelijk gerelateerd aan de chocolade uit de fabriek in Aarlen, maar dat wordt nog onderzocht.

Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC zijn er in totaal 134 meldingen, voornamelijk van jonge kinderen, die met de bacterie besmet zijn geraakt. De eerste melding was op 7 januari in het Verenigd Koninkrijk, een kleine maand dus nadat de bacterie in Aarlen werd ontdekt.

De bewuste Ferrero-producten zijn ook in Nederland geleverd. Toezichthouder NVWA waarschuwt consumenten dan ook om die niet te eten. De NVWA ziet er ook op toe dat de producten uit de schappen van supermarkten worden gehaald. In Nederland zijn tot dusver twee kinderen besmet geraakt met de bacterie.