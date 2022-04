Ferrero roept kinderchocolade terug na salmonellabesmettingen

De producent van Kinder-chocola Ferrero roept uit voorzorg verschillende producten terug na meerdere salmonellabesmettingen. Gisteren werd bekend dat twee Nederlandse kinderen zijn besmet met de bacterie. Mogelijk werd de salmonellabesmetting veroorzaakt door het eten van producten van Ferrero, zoals Kinder Surprise-eieren.

Het bedrijf zegt dat nog geen meldingen uit Nederland te hebben gekregen van mensen die ziek zijn geworden nadat ze Ferrero-chocola hebben gegeten. Ook is de bacterie volgens Ferrero niet aangetroffen in de producten. "Toch nemen we deze zaak uiterst serieus, omdat de zorg voor de consument onze hoogste prioriteit heeft", laat Ferrero in een persbericht weten.

In België heeft voedsel- en warenautoriteit FAVV consumenten inmiddels gewaarschuwd om niet langer chocola van Ferrero te eten die afkomstig is uit een fabriek in het Belgische Aarlen. In Groot-Brittannië zijn zeker 63 salmonellagevallen gemeld die gelinkt worden aan de chocoladeproducten.

Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldde gisteren dat de zaak in onderzoek is.