Adoptie uit buitenland voortaan via overheid

Adopties uit het buitenland zijn in de toekomst niet meer mogelijk via bemiddelingsbureaus. Wie een kind wil adopteren, kan dat alleen nog doen via een nieuw op te richten overheidsorganisatie. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover in het AD.

Adopties uit het buitenland zijn al jaren een heet hangijzer en begin vorig jaar besloot het vorige kabinet voorlopig geen nieuwe adopties meer toe te staan. Minister Dekker voor Rechtsbescherming volgde daarmee de aanbeveling van een snoeihard rapport van een onderzoekscommissie.

Volgens de commissie waren er ernstige misstanden, zoals kinderdiefstal, kinderhandel en onethisch handelen van ambtenaren en was er te weinig toezicht op procedures. Dekker erkende dat de Nederlandse overheid is tekortgeschoten door jarenlang weg te kijken bij misstanden en hij stond voorlopig geen adopties meer toe.

De huidige minister Weerwind vindt het te ver gaan om ook in de toekomst adopties helemaal te verbieden en hij komt nu met een soort tussenoplossing. Hij wil dat de private bemiddelingsorganisaties opgaan in een "publiekrechtelijke stichting", onder zijn toezicht. Dan zouden er dus wel weer adopties mogelijk worden, maar onder strengere voorwaarden.