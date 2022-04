'Verklein risico op coronasterfte bij kwetsbare groepen met betaalde voorlichters'

Dat een aanzienlijk aantal Nederlanders met Marokkaanse, Turkse of Surinaamse wortels door sociaal-demografische factoren een kwetsbaardere gezondheid heeft, is in de medische wereld geen geheim. Het recente onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar coronasterfte tijdens het eerste jaar van de pandemie onderstreepte deze ongelijkheid nog eens.

Van alle sterfgevallen in de Nederlands-Marokkaanse gemeenschap tussen maart 2020 en maart 2021 was bijvoorbeeld 26 procent van de overlijdens het gevolg van corona. Dat in vergelijking met 16 procent van de sterfgevallen onder de totale bevolking in Nederland.

Dit lag voor een deel aan krappere huisvesting in arme wijken en arbeidsomstandigheden waarbij het lastiger was om afstand te houden of thuis te werken. Dit vergrootte de risico's van corona voor mensen die sowieso al kwetsbaar zijn.

Vaccinatiekloof

Maar huisartsen als Bunyamin Meral, die werken in kwetsbare wijken, weten dat een op maat gemaakte informatiecampagne voor deze bevolkingsgroepen de scherpe randjes van dat verhoogde risico had kunnen halen.

Meral werkt zelf in Rotterdam-West. Hij merkte tijdens de eerste vaccinatieronde met AstraZeneca dat vooral zijn Turkse patiënten wegbleven. Er was angst voor de bijwerking van trombose. Die zorg was er in alle lagen van de maatschappij. Toch lieten veel mensen zich vaccineren, mede dankzij herhaaldelijke uitleg van artsen in de spreekkamer of de media.

"Die informatie ging of aan Turkse mensen in mijn wijk voorbij, of ze vertrouwden het niet", zegt Meral. "Ik zag toen pas echt scherp een vaccinatiekloof ontstaan tussen groepen."

Hij ging voorlichting in de moskee geven tijdens de nachtgebeden. Er waren veel mensen vanwege de ramadan. "Dat had effect en meer mensen lieten zich toch vaccineren. Er werd gezegd: 'Eindelijk iemand die het ons komt uitleggen.' Dat zei mij dat veel informatie die bekend was in het land aan deze mensen voorbij was gegaan."