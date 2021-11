Zij proberen het prikken op te krikken: 'Niet alle twijfelaars zijn tegen'

Demissionair minister Hugo de Jonge zei het vrijdag zonder omhaal van woorden: als iedereen gevaccineerd was geweest, hadden we nu geen probleem in de ziekenhuizen. Vooral in de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is het aantal vaccins achtergebleven bij het landelijk gemiddelde. En daarom proberen de GGD's in deze steden met man en macht mensen laagdrempelig aan het vaccin te krijgen.

Volgens Anette de Boer, directeur publieke gezondheid van de GGD Haaglanden, heeft het zeker zin om "fijnmazig" te prikken, zoals de GGD het noemt. "Ik denk niet dat we hierdoor de 100 procent halen. Maar iedere prik telt."

Eerst bidden, dan prikken

In het Turks Islamitisch Cultureel Centrum (TICS) in Den Haag merken ze dagelijks dat mensen in de wijk terughoudend zijn met vaccineren. "Vandaag werd ik weer geappt door een zoon van een man die op de IC in coma moest worden gebracht. Hij smeekt me om hulp voor zijn vader en wilde al dat we de uitvaart gingen verzorgen", zegt stichtingsvoorzitter Tahsin Çetinkaya.

Vol overtuiging zorgt hij al maanden dat de GGD op vrijdag na het gebed komt vaccineren. Buurtbewoners kunnen er zonder afspraak binnen lopen.