​​​​​​​Behoudt Orbán de macht? En vijf andere vragen over de Hongaarse verkiezingen

3. Welke rol speelt de oorlog in Oekraïne?

De inval in Oekraïne heeft Orbán in een lastig parket gebracht. "Hij balanceerde altijd tussen Brussel en Moskou, maar dat is niet meer vol te houden", zegt politicoloog Bozóki. "Zijn positie is nu dat hij 'voor vrede' is, omdat hij de pro-Russische kiezer niet tegen het hoofd wil stoten", vult Laczó aan. "Veel kiezers hebben een positief beeld van Poetin, doordat aan Fidesz gelieerde media het Kremlinverhaal vertellen."

Orbán wordt gezien als een vriend van Poetin. Drie weken voor de oorlog in Oekraïne was hij nog in Moskou. "Mensen denken dat hij aan Poetins zijde blijft staan omdat Russische staatsbedrijven meebouwen aan een Hongaarse kerncentrale", zegt Bozóki.

Hongarije levert geen wapens aan buurland Oekraïne en is terughoudend over verdere sancties tegen Rusland. Márki-Zay bepleit juist een harde opstelling tegen Rusland, in lijn met de NAVO- en EU-bondgenoten. Die positie wordt in regeringsgezinde media uitgelegd als een pleidooi voor militaire inmenging in Oekraïne.

De oorlog in Oekraïne zal niet tot grote electorale verschuivingen leiden, denkt Laczó. "Fidesz-stemmers zullen nog meer achter hun leider gaan staan, terwijl oppositiestemmers juist gesterkt worden in hun overtuiging dat verandering nodig is."