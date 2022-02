EU mag subsidies Polen en Hongarije verlagen of stopzetten

De Europese Commissie mag subsidies aan EU-landen verlagen of stopzetten als een land democratische rechten en vrijheden niet respecteert. Dat zegt het Europese Hof van Justitie in een uitspraak over het conflict tussen de Europese Commissie en de EU-lidstaten Polen en Hongarije. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Polen en Hongarije zijn het niet eens met het EU-besluit dat landen die geen eerlijke rechtspraak hebben gekort kunnen worden op het geld dat ze uit Brussel ontvangen. Hetzelfde geldt voor landen die vrouwen, lgbt'ers of migranten discrimineren of beperkingen opleggen aan media, wetenschappers of mensenrechtenorganisaties. Het Europese Parlement en de Europese Raad hebben deze strafmaatregel in 2020 goedgekeurd en Polen en Hongarije lijken als eerste de gevolgen te ondervinden.

Polen

De meeste EU-landen, waaronder ook Nederland, hebben kritiek op Polen, onder meer vanwege de hervorming van de tuchtkamer voor rechters. Voor de tuchtkamer moesten voornamelijk rechters verschijnen die kritisch waren over de regering. De leden waren geselecteerd door een raad van rechters, die op hun beurt waren gekozen door het parlement. De conservatieve regeringspartij PiS van premier Morawiecki en president Duda heeft daarin de absolute meerderheid. Polen heeft die tuchtkamer inmiddels afgeschaft.

Vanwege geschillen met de Poolse regering blokkeert de EU nu al de toegang van Polen tot 36 miljard euro uit het coronaherstelfonds. Tot 2027 dreigt Polen 75 miljard euro aan EU-geld mis te lopen, als het de rechten en vrijheden van burgers niet beter waarborgt.

Hongarije

In het geval van Hongarije heeft de EU 7 miljard euro uit het coronaherstelfonds bevroren, omdat het de rechten en vrijheden van burgers niet voldoende waarborgt. Tot 2027 kan dit oplopen tot minimaal 22,5 miljard euro.

In Hongarije mogen homoparen geen kinderen adopteren en is lhbti-voorlichting aan minderjarigen verboden. Premier Orban zegt dat hij zijn land op het gebied van familiezaken, migratie en andere sociale kwesties niet aan de Europese normen wil aanpassen. "Voor hen is de wet een middel op ons naar hun voorbeeld te kneden. Wij willen niet als hen worden."