Oppositiepartijen in Hongarije verenigd, maar maken ze kans tegen Orbán?

Op het centrale plein in Veszprém, een middelgrote stad bij het Hongaarse Balatonmeer, duwen enthousiaste vrijwilligers in blauwe hesjes alle voorbijgangers een vlaggetje in handen. In aanloop naar de parlementsverkiezingen van komende zondag wordt hier druk campagne gevoerd. Niet door één partij, maar door zes tegelijk. "Verenigde oppositie", staat op de vlaggetjes. Voor het eerst hebben bijna alle oppositiepartijen in Hongarije samen een kandidatenlijst gevormd.

Van links tot rechts: politiek lopen de idealen van de oppositiepartijen sterk uiteen. Maar één ding verenigt hen: de afkeer van premier Orbán, die sinds 2012 in Hongarije aan de macht is. Corruptie binnen de partij is daarbij de grootste frustratie: "Alles blijft ongestraft. Brave mensen blijven op de achtergrond en gemene mensen halen hun gelijk", roept parlementskandidaat Balázs Csonka door de microfoon.

Uit noodzaak geboren

Oppositiepartijen zeggen opgetogen te zijn over de brede samenwerking. Toch is de gelegenheidscoalitie vooral uit noodzaak geboren. In 2020 bepaalde het Hongaarse parlement, waar Orbáns partij Fidesz een meerderheid heeft, dat een partij in minstens vijftig kiesdistricten een kandidaat moet hebben om deel te kunnen nemen aan de parlementsverkiezingen.

"Fidesz heeft de kieswet zo aangepast dat wij al een coalitie moeten vormen voordat we gaan regeren", klaagt Klára Dobrev, Europarlementslid namens de partij Democratische Coalitie. Maar inmiddels is ze voorzichtig optimistisch. "Het heeft ons een paar jaar gekost, maar ik denk dat Fidesz nu echt reden heeft om ons te vrezen."

Nauwelijks media-aandacht

Maar hoe groot ook het optimisme, in het Hongarije van Orbán is tegengas bieden moeilijk geworden. Zo klagen de oppositiepartijen erover dat ze in de media, waarvan 85 procent onder controle staat van Orbán en zijn bondgenoten, nauwelijks aandacht krijgen. Op de dag dat oppositieleider Péter Márki-Zay zijn enige vijf minuten zendtijd kreeg op de staatstelevisie, werd een toespraak van Orbán meerdere keren kritiekloos uitgezonden.

De gezamenlijke bijeenkomsten op pleinen zijn dus niet alleen logisch in campagnetijd, maar ook noodzakelijk voor de oppositie. De vele Hongaren die alleen de staatsmedia volgen, komen nauwelijks in aanraking met hun programma.