Hongaarse premier schrijft referendum uit over omstreden anti-lhbti-wet

De Hongaarse premier Viktor Orbán gaat een wet die jongeren in het onderwijs en in de media moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties, in een referendum aan het volk voorleggen.

Hij wil daarmee tegengas geven aan de druk die de Europese Unie uitoefent om de omstreden wet te schrappen. In veel landen in de EU wordt de wet gezien als discriminerend voor lhbti'ers.

Zestien landen, waaronder Nederland en België, stelden een verklaring op waarin zij Hongarije oproepen om de wet in te trekken. Demissionair premier Rutte noemde die wet "onacceptabel" en "verschrikkelijk".

'Toekomst van onze kinderen'

Maar de conservatieve Orbán zegt op zijn beurt dat de wet alleen bedoeld is om tieners te beschermen. "In de afgelopen weken heeft Brussel Hongarije duidelijk aangevallen vanwege zijn kinderbeschermingswet. De Hongaarse wetten staan geen seksuele propaganda toe in kleuterscholen, scholen, op televisie en in advertenties", zegt Orbán in een video op Facebook.

Hij vindt dat de EU zich niet moet bemoeien met wetgeving in zijn land en dat de unie machtsmisbruik pleegt. "De toekomst van onze kinderen staat op het spel, dus we kunnen in deze kwestie geen terrein afstaan", zegt hij.

Wanneer het referendum moet plaatsvinden heeft hij niet gezegd, maar wel dat er vijf vragen in komen. Er wordt onder meer gevraagd of Hongaren vinden dat er workshops rondom seksuele geaardheid op scholen mogen worden gegeven zonder dat ze dat van tevoren weten. Ook wil de premier weten of de bevolking vindt dat geslachtsverandering onder kinderen moet worden gepromoot.

Sancties

Orbán zegt niet bang te zijn voor de uitslag van de volksraadpleging. Het Hongaarse parlement nam de wet recent aan met een meerderheid van 157 stemmen. Het parlement telt 199 zetels.

De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de plannen van de premier. Eerder stuurde Brussel een waarschuwingsbrief en dreigde met sancties, zoals het korten op EU-subsidies.