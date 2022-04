'Partizanen' in Belarus leggen spoor plat om Russisch leger te dwarsbomen

De sabotage vindt anno 2022 niet alleen op de grond plaats. Een groot deel van de spooroorlog wordt verricht door de 'Cyberpartizanen', een groep van 35 hackers die complete systemen platleggen of met ransomware besmetten. "Zo frustreren we de Russische opmars. We kunnen leveringen van wapens niet voorkomen, maar wel flink vertragen", zegt Yuliana Shemetovets. Zij werkt vanuit het buitenland als woordvoerder van de actiegroep.

De Cyberpartizanen zijn al jaren actief en wisten eerder onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken van Belarus te hacken. "De aanval op het spoorbedrijf is onze grootste actie tot nu toe. We kunnen niet over toekomstplannen vertellen, maar we zullen ermee doorgaan."

Eenmansacties

Het lukt de autoriteiten van Belarus nauwelijks de cyberaanvallen af te slaan. Het land kende een grote IT-sector, maar na de protesten rond de frauduleus verlopen herverkiezing van Loekasjenko hebben veel IT'ers het regime de rug toegekeerd of het land verlaten. Nadat de online verkoop van treinkaartjes was platgelegd duurde het twee weken voordat het systeem weer aan de praat was gebracht.

Volgens Shemetovets lopen gewone burgers geen gevaar door de sabotageacties. "We kunnen ongelukken niet uitsluiten, maar we proberen heel gericht militaire treinen aan te vallen." De cyberpartizaan zegt dat er nauw wordt samengewerkt met de mensen op de grond, die bijvoorbeeld spoorkastjes opblazen. Daarnaast zijn er eenmansacties, vermoedt Shemetovets, omdat online handleidingen voor sabotageacties worden gedeeld.

Het verzet tegen Rusland beperkt zich niet tot het spoor. Ook zijn in Oekraïne vrijwilligers uit Belarus actief bij de gevechten tegen het Russische leger. De strijd daar en de spoorsabotage betekenen niet dat de oppositie tegen Loekasjenko gewelddadiger wordt, zegt oppositieleider Latoesjka. "We beloven strijders tegen de Russische agressie dat zij niet worden vervolgd zodra Loekasjenko is verjaagd en wij aan de macht zijn."

De cyberpartizanen zeggen open te staan om met de autoriteiten van Belarus te spreken. "Als zij het spoor nodig hebben om militair materiaal uit Oekraïne terug te trekken, dan zullen wij daar aan meewerken."