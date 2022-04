EU waarschuwt China voor economische of militaire hulp aan Rusland

EU-correspondent Kysia Hekster:

"De EU maakte op de persconferentie duidelijk dat ze tegen de Chinezen hebben gezegd: let eens op hoe massaal bedrijven uit Rusland vertrokken zijn omdat ze bang zijn voor reputatieschade. Daarmee zeiden ze tussen de regels door tegen de Chinezen dat dat hun ook zou kunnen gebeuren.

Ook wezen ze China erop dat de handelsrelatie tussen de EU en China vele malen groter is dan die tussen Rusland en China. Ze hopen dus dat de Chinezen kiezen voor de sterkste economische partner, en dus niet voor Moskou."

De verhoudingen tussen de EU en China waren al niet goed. De enige winst van deze top is volgens de EU dat het belangrijk is dat op het allerhoogste niveau gesproken is op dit belangrijke moment in de geschiedenis en dat ze dit hebben aangegrepen om te vertellen hoe ze naar de oorlog kijken, ook al liggen hun standpunten ver uit elkaar."