In topoverleg tussen China en EU gaat het vooral over Rusland

Klimaatverandering, biodiversiteit, handel: er staat veel op de agenda bij de uitgestelde EU-Chinatop die vandaag plaatsvindt. Maar de Russische invasie in Oekraïne zal de gesprekken tussen leiders van de Europese Unie en China domineren.

Brussel wil de virtuele topontmoeting gebruiken om Peking ertoe te bewegen zijn verantwoordelijkheid in het conflict te nemen, maar koestert geen hoge verwachtingen. Peking ziet de top vooral als een mogelijkheid om de moeizame relatie, verder op de proef gesteld door de oorlog in Oekraïne, op de rails te houden.

"De top komt op een zeer belangrijk moment", stelt Wang Huiyao. Hij leidt het Center for China and Globalization, een denktank in Peking. "Een kans om de relatie te verbeteren en tot consensus te komen over hoe we de crisis in Oekraïne het hoofd kunnen bieden," vertelt hij in zijn kantoor in het hoofdstedelijke zakendistrict.

Waar de EU in recordtempo overging tot strenge sancties tegen het Kremlin en de lidstaten Oekraïne steunen met wapenleveranties, weigert China nog altijd de Russische inval bij naam te noemen, laat staan te veroordelen. In Brussel wordt dat uitgelegd als impliciete steun voor Poetins oorlog.

Meer doen om oorlog te stoppen

Brusselse topambtenaren benadrukken dat China meer moet doen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. De warme banden tussen Peking en Moskou wekken argwaan in Brussel. "China heeft zelf klappen gehad van het Westen. Vanuit Amerika, vanuit de EU en de NAVO. Op dat vlak worden de Russische zorgen gedeeld", legt Wang uit. Net als de Chinese machthebbers wijst hij naar de uitbreiding van het NAVO-bondgenootschap als uitlokkende factor in het conflict. China ziet in Rusland een gelijkgezinde in de strijd tegen het Westen, en tegen de VS in het bijzonder.

"Brussel en Europese hoofdsteden hadden de hoop dat China zijn steun aan Rusland na de invasie van Oekraïne zou inperken", meent Janka Oertel van onderzoeksinstituut European Council on Foreign Relations. "Maar de hoop dat China hulp zou kunnen bieden bij het beëindigen van de oorlog is weggeëbd. Dat maakt de betrekkingen tussen de EU en China alleen maar ingewikkelder."

Frustratie is er in Brussel vooral over China's weigering om economische sancties tegen Rusland te steunen. Dat ondermijnt de kracht van EU-sancties tegen Moskou, is de gedachte in Brussel. "China wil de wereldeconomie, die toch al onder druk staat door de pandemie, niet in recessie duwen", is de uitleg van Wang.