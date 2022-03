Kabinet: voor bijna 516 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren

Daarin werden veel vragen gesteld over de sancties en de volgens veel Kamerleden te trage aanpak van banktegoeden, huizen en boten van Russen in Nederland. Omdat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken naar de zin van de Kamer te weinig concrete antwoorden kon geven, werd het debat geschorst.

Minder

Het debat is nu weer verdergegaan en minister Hoekstra probeert vooral de kritische oppositie duidelijk te maken dat Nederland wel veel werk maakt van het sanctiepakket tegen Rusland. "Er is heel veel gecoördineerd, maar je ontdekt steeds meer", aldus Hoekstra. "Maar ja, er moet nog heel veel gebeuren." Minister Hoekstra is onder meer bereid om een internationale vergelijking te maken. Sommige oppositiepartijen hebben het idee dat Nederland veel minder doet dan andere landen.

Luxegoederen

De brief is ondertekend door acht ministers. Hij bevat allerlei acties van ministeries, zoals een lijst met toegevoegde sancties zoals een exportverbod voor luxegoederen met een waarde van meer dan 300 euro, het bevriezen van tegoeden van de Russische Centrale Bank, een importverbod op ijzer en staal en het sluiten van het EU-luchtruim voor alle Russische luchtvaartmaatschappijen.

Duidelijk wordt dat in Nederland vijf luxueuze jachten voor Russische afnemers in aanbouw zijn. De jachten worden nu niet afgeleverd of uitgevoerd en kunnen daarom niet in beslag worden genomen.

Vastgoed

Ook blijkt het lastig om Russische vastgoed in Nederland aan te pakken. Voor het Kadaster blijkt het niet eenvoudig om er achter te komen wie er nu precies schuilt achter ingewikkelde bv's. "Ik moet me houden aan de Nederlandse wet. Ik kan geen vastgoed confisqueren."

De Belastingdienst kan nu ook geen informatie geven aan sanctie-autoriteiten over wie de eigenaars zijn van boten, huizen of schilderijen. "Dit beeld is niet fraai", constateert Kamerlid Omtzigt. Hoekstra belooft dat hij alles gaat doen om extra maatregelen te nemen. De ministerraad praat morgen opnieuw over het versnellen van de sancties en het uitbreiden van de bevoegdheden van de Belastingdienst.