Zelensky tegen Kamer: stop alle handel met Rusland en geef ons meer wapens

Premier Rutte gaf direct na de toespraak een reactie aan verslaggevers. Hij noemde de speech "indrukwekkend". Ondanks de oproep van Zelensky ziet hij geen mogelijkheid om op korte termijn een volledige energieboycot in te stellen tegen Rusland. "Het is ook belangrijk dat we onze mensen kunnen blijven verwarmen en dat onze basisindustrieën blijven draaien."

"Ik zie het als een oproep om de afhankelijkheid van Russisch gas af te bouwen en dat doen we ook. Zelensky wil meer en wil het sneller. Dat begrijp ik, maar we gaan het doen op een manier waarbij we alle belangen meewegen."

Rutte blijft erbij dat een versnelde toetreding van Oekraïne tot de EU geen goede zaak is. Dat kan volgens hem leiden tot instabiliteit in gebieden in het voormalig Joegoslavië, waar ook landen zijn die lid van de Europese Unie willen worden.