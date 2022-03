Nederland bevriest tot nu toe 400 miljoen euro van Russen op sanctielijst

Nederlandse banken, trustkantoren en beleggingsinstellingen hebben tot nu toe meer dan 400 miljoen euro bevroren van Russische bedrijven en personen die op de sanctielijsten staan. Dat is twee keer zoveel als eind vorige week op de teller stond. Eerder had minister Kaag van Financiën het nog over 6 miljoen euro.

De afgelopen week heeft er een inhaalslag plaatsgevonden, doordat DNB met financiële instellingen heeft overlegd hoe de sanctieregels moeten worden toegepast, meldt Kaag nu aan de Tweede Kamer.

Ze wijst erop dat iedereen in Nederland zich aan de sanctieregels moet houden. Dit geldt voor financiële instellingen en andere dienstverleners, maar ook voor bedrijven met gesanctioneerde eigenaren.

Economisch delict

"Iedereen die de beschikking heeft over of toegang tot activa, vermogen of tegoeden van gesanctioneerde partijen moet dit bevriezen." Wie zich hier niet aan houdt kan door het Openbaar Ministerie vervolgd worden, omdat er dan sprake is van een economisch delict.

Bedrijven die tegoeden moeten bevriezen hebben geen meldingsplicht, die bedragen worden niet meegeteld; banken en financiële instellingen wel. Het daadwerkelijk bevroren bedrag ligt dus waarschijnlijk hoger. Het kabinet gaat de naleving van de sancties scherper in de gaten houden.

Hoeveel geld er in Nederland bevroren zou kunnen worden, is niet bekend. Vermoedelijk gaat het om vele miljarden.