Nederland leverde voor ruim 50 miljoen aan militaire goederen aan Oekraïne

Nederland heeft tot nu toe voor meer dan 50 miljoen euro aan militaire goederen geleverd aan Oekraïne. Minister Ollongren van Defensie zei in de Tweede Kamer dat het kabinet wil doorgaan met leveringen, zoals president Zelensky vanochtend ook vroeg in zijn toespraak.

Ollongren voegde eraan toe dat ze geen details wil geven over de typen wapensystemen en militaire goederen die naar Oekraïne gaan: "Het brengt operationele risico's met zich mee als je er wel in het openbaar over communiceert." De Kamer wordt er wel vertrouwelijk over geïnformeerd.

"Als het enigszins kan, leveren we het", voegde Ollongren eraan toe. Als er een verzoek uit Oekraïne komt, bekijkt het kabinet of het eraan aan kan voldoen, eventueel door eerst dingen te kopen. Volgens de minister zijn de financiën niet leidend.

Irritatie over 'afschuiven' Hoekstra

Vanavond gaat het debat verder. Dan moet minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken vragen beantwoorden over de situatie rond de sancties tegen Russen in Nederland. De Kamer vond dat hij daar in het eerste deel niet concreet genoeg vragen over kon beantwoorden en te makkelijk verwees naar andere ministers.

In de Kamer is er ook irritatie over dat andere landen op het punt van het bevriezen van Russische vermogens en het opsporen van vastgoed voortvarender lijken te zijn dan Nederland. Nadat het debat geschorst was, beloofde Hoekstra de Kamer vanavond een brief te sturen over de stand van zaken. Daarna gaat het debat dus verder.

Kamerleden hadden vrijwel unaniem lovende oordelen over de speech van Zelensky. Daarbij vielen woorden als "indrukwekkend" en "een historisch moment".