Wekdienst 31/3: Zelensky spreekt de Tweede Kamer toe • Winterweer in Nederland

En dan nog even dit:

In het stadshuis van Hengelo heeft een groep antikrakers gedemonstreerd omdat ze boos zijn dat ze plaats moeten maken voor Oekraïense vluchtelingen. De antikrakers zitten daar niet op te wachten, zeiden ze tegen Hart van Nederland. Ze mochten in eerste instantie tot november in hun woning mogen blijven, maar met de komst van de Oekraïners is een noodsituatie ontstaan, zegt de eigenaar van het pand.