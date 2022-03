Academy start tuchtprocedure tegen Will Smith na Oscar-klap

De Academy begint een tuchtprocedure tegen Will Smith vanwege de klap die de acteur bij de Oscaruitreiking uitdeelde aan Chris Rock. De organisator van de filmprijzen zegt ook dat Smith na het incident is gevraagd om te vertrekken, maar dat hij dat weigerde.

Het dagelijks bestuur van The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences heeft het voorval nu besproken en besloten om de tuchtprocedure in gang te zetten, omdat Smith de gedragscode van de organisatie zou hebben geschonden. De acteur krijgt de gelegenheid om zich schriftelijk te verdedigen, voordat het bestuur op 18 april weer bij elkaar komt.

Smith zou kunnen worden geschorst of geroyeerd als lid van de Academy, maar andere straffen liggen volgens de filmorganisatie ook op tafel.

Grap over Jada Pinkett Smith

Tijdens de Oscaruitreiking maakte presentator Chris Rock een grap over de vrouw van Will Smith, Jada Pinkett Smith. Zij lijdt aan de auto-immuunziekte alopecia, waardoor haar haar uitvalt. Rock zei dat ze met haar kale hoofd klaar was voor een vervolg op G.I. Jane, de film waar Demi Moore in 1997 haar hoofd voor kaalschoor.

Hierop liep Smith het podium op en hij sloeg de komiek in zijn gezicht. Later op de avond ontving hij de Oscar voor Beste Acteur voor zijn rol in King Richard.