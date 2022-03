Oscar-organisatie veroordeelt klap van Will Smith en start onderzoek

Er is ook kritiek op de speech die Will Smith na het incident hield, toen hij een Oscar in ontvangst had genomen. Hij bood zijn verontschuldigingen aan de organisatie en de andere Oscar-genomineerden aan, maar Chris Rock bleef ongenoemd. Ook zei hij dat "liefde maakt dat je gekke dingen doet". Na de toespraak kreeg hij een staande ovatie.

"Het enige dat erger is dan een slechte actie, is het rechtvaardigen van die slechte actie", reageert stemacteur Maurice LaMarche. "En je verontschuldigen aan iedereen behalve de persoon aan wie je je moet verontschuldigen, is zelfs nog erger."

'Fantastisch televisiemoment'

Chris Rock noemde de klap van Smith kort erna "het geweldigste moment in de geschiedenis van televisie". Hassler-Forest onderstreept dit. "Het was een fantastisch televisiemoment, omdat het gaat over onvoorspelbaarheid en spontaniteit. De Oscars zijn niet meer zo interessant om te kijken omdat het voorspelbaar aanvoelt. De enige reden dat mensen kijken is dat er dergelijke uitbarstingen kunnen plaatsvinden."

De reactie van Smith was zo'n moment. "Maar het was ook heel raar. Dat hij zo explodeerde en een kwartier later de Oscar wint en alle tijd en ruimte krijgt om te praten over van alles, valt een beetje buiten de kaders van wat wij met z'n allen acceptabel gedrag vinden", zegt hij. "Als een ander persoon dan de bekende acteur Will Smith dat had gedaan, was die waarschijnlijk meteen naar buiten gebracht."