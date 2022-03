CODA verrast op Oscargala, Power of the Dog maakt favorietenrol niet waar

Kort werd er in de ceremonie stilgestaan bij de oorlog in Oekraïne. Vooraf had presentatrice Amy Schumer gezegd dat ze graag een rol voor president Zelensky in de uitzending had gehad, maar dat de producers dat niet goed vonden. In plaats daarvan sprak actrice Mila Kunis over de pijn die het conflict in haar geboorteland veroorzaakt en haar bewondering voor het verzet tegen de Russische agressie.

Na een kort moment stilte ging het weer over de prijzen. Disneyfilm Encanto won in de categorie Beste Animatie. Billie Eilish en haar broer Finneas wonnen voor hun Bondtitellied No Time To Die en de drie uur lange Haruki Murakami-verfilming Drive My Car won de prijs voor Beste Buitenlandse Film. Het Japanse drama over rouwverwerking moest drie andere prijzen laten schieten.

De Noord-Ierse acteur en regisseur Kenneth Branagh kreeg een Oscar voor zijn script voor Belfast. Met acht nominaties in zeven categorieën was hij tot nu toe de meest veelzijdige genomineerde, maar op zijn 61ste was hij nog nooit in de prijzen gevallen.

Ook Jessica Chastain werd eindelijk bekroond. De actrice was al twee keer eerder genomineerd en won nu de Oscar voor Beste Actrice voor The Eyes of Tammy Faye. In haar dankwoord verwees ze naar de rol van domineesvrouw Tammy Faye Bakker: ze pleitte voor "daden van radicale liefde" tegen de maatregelen waar de lhbti-gemeenschap in de VS steeds vaker te maken heeft. "Dit soort wetten willen ons alleen verder verdelen."