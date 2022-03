In Florida is het straks taboe om op basisschool over gender te praten

In een aantal Amerikaanse staten wordt wetgeving voorbereid die scholen verbiedt met kinderen over gender of seksuele geaardheid te praten. In Florida zijn ze daarmee het verst. Daar staat de conservatieve gouverneur op het punt de Don't Say Gay-wet, zoals de verordening door tegenstanders wordt genoemd, te ondertekenen.

Leraren en leraressen zijn vaak een veilige vraagbaak voor kinderen uit conservatieve gezinnen die twijfels hebben over hun geaardheid. De senaat in Florida heeft nu een wet aangenomen die voorschrijft dat er met kinderen tot 9 jaar niet gepraat mag worden over gender, geaardheid, seksualiteit en lhbti-onderwerpen.

Met oudere kinderen mag er volgens de wet alleen nog over die thema's worden gesproken op een manier die 'past bij de leeftijd van de kinderen'. Wat dat precies inhoudt is zó vaag omschreven dat de kans groot is dat leraren gender-gerelateerde onderwerpen helemaal gaan vermijden uit angst voor ontslag of strafvervolging.

Protesten

In het Pride Park voor het stadhuis van Miami Beach verzamelen zich jongeren, ouders en leraren in de warme lentezon. "We say nay to don't say gay", scandeert de menigte in kleurrijke kleding onder regenboogvlaggen en spandoeken. De wet waardoor ouders meer zeggenschap krijgen in het onderwijs, wordt door hen de Don't Say Gay-wet genoemd omdat het bijna onmogelijk wordt om op basisscholen in Florida nog het woord gay te zeggen.

De betogers vinden dat een foute ontwikkeling. Juist op school zou er ruimte moeten zijn voor zo'n gesprek en om jezelf te ontdekken, zeggen zij: