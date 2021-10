VS reikt eerste genderneutrale paspoort uit, keuze uitgebreid met X

In de Verenigde Staten is het eerste genderneutrale paspoort uitgereikt aan iemand die zich niet als man of vrouw identificeert. In de pas staat een X in plaats van de F van female of de M van male. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington verwacht deze optie vanaf begin volgend jaar ook te kunnen aanbieden aan Amerikanen in het buitenland die een identiteitsbewijs of geboortebewijs nodig hebben.

De speciale diplomatieke gezant voor lhbti-rechten, Jessica Stern, spreekt van een historische en feestelijke gebeurtenis. Hiermee brengt de regering de vermelding op documenten volgens haar in lijn met de werkelijkheid, die meer seksetyperingen kent dan de twee traditionele. "Als iemand een identiteitsbewijs krijgt met zijn werkelijke identiteit leeft deze persoon met meer waardigheid en respect", zegt Stern.

Sekse wijzigen

Wie het eerste genderneutrale paspoort heeft gekregen, is niet bekendgemaakt.

Minister Antony Blinken maakte ook al mogelijk dat mensen hun sekse naar keuze konden wijzigen in hun paspoort. Eerder moest daarvoor een medische verklaring worden overlegd.

In Nederland is in 2018 voor het eerst iemands sekse aangepast naar X in het paspoort.