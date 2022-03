Hoe Zelensky morgen de Kamer zal aansporen tot meer hulp Oekraïne

Als vertegenwoordiger van de aangevallen partij krijgt Zelensky's boodschap extra gewicht. "Zijn landgenoten liggen onder vuur, dus als hij boosheid toont dan geloven we dat gelijk", zegt De Jong. Daarbij helpt het volgens hem dat de president helder spreekt in korte zinnen met simpele woorden.

De keuze om zijn pak te verruilen voor het inmiddels karakteristieke legergroene t-shirt, is volgens de hoogleraar ook een schot in de roos. Het accentueert de ernst van de situatie en versterkt Zelensky's imago als sobere leider. "Hij ziet eruit als een krachtige man die zo uit de loopgraaf is gestapt."

'Grazie', maar geen 'danke'

De president past ook zijn toon aan op het land dat hij toespreekt. De presidenten die het in Zelensky's ogen goed doen, zoals die van Polen en Canada, spreekt hij aan met de voornaam. Soms gooit hij er ook een bedankwoordje in de plaatselijke taal in, zoals arigato in Japan en grazie in Italië.

In de Bondsdag in Berlijn daarentegen werd geen danke gezegd. Ook sprak Zelensky de bondskanselier aan met zijn achternaam Scholz. "Je merkt dat hij met zijn boodschap wil kiezen om een land onder druk te zetten, zoals Duitsland, of vooral wil bedanken, zoals Polen."

Holocaustvergelijking

In de Israëlische Knesset lijkt Zelensky zijn hand te hebben overspeeld. Hij noemde het onbegrijpelijk dat de Israëlische regering amper meedoet met sancties tegen Rusland, en dat het land geen militaire steun levert aan Oekraïne. Hij maakte de vergelijking met de Holocaust, wat in Israël uiterst gevoelig ligt.

Veel Israëlische politici vonden dat Zelensky te ver was gegaan. Na de toespraak is het Rusland-beleid van Israël dan ook niet of nauwelijks veranderd.

Helpt zo'n toespraak?

Het valt eigenlijk niet te zeggen in hoeverre de presidentiële speeches vanuit Kiev een direct resultaat hebben qua toezeggingen of noodhulp. Daarvoor spelen te veel factoren een rol.

De informatiecampagne van de Oekraïense overheid als geheel heeft volgens Criekemans zeker bijgedragen aan de omvangrijke militaire en humanitaire steun vanuit het buitenland. Maar ondanks die steun blijft het een strijd van David tegenover Goliath, benadrukt de expert.

"Zelensky kan in nog wel tientallen landen speeches geven, maar dat zal de situatie in de Donbas niet veranderen." Het is volgens de expert onvermijdelijk dat Rusland deze oostelijke regio uiteindelijk in zal nemen.