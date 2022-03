Zelensky tegen Europees Parlement: bewijs dat je achter ons staat

De Oekraïense president Zelensky heeft via een directe videoverbinding het Europees Parlement toegesproken. De parlementsleden waren bijeengekomen voor een debat over de oorlog in Oekraïne. Zelensky riep de Europarlementariërs op duidelijk partij te kiezen voor Oekraïne. "Bewijs dat jullie ons niet laten vallen. Laat zien dat je aan onze kant staat. Dan zal licht van donker winnen en het leven van de dood."

"Oekraïne geeft zijn beste mensen op voor Europa", betoogde de charismatische president. "Dat is de prijs die wij betalen voor vrijheid. We vechten om een gelijkwaardig lid van Europa te worden."

Hij zei dat Oekraïners strijdvaardig zijn. "Ik geloof dat we iedereen hebben laten zien dat de EU veel sterker zal zijn mét ons, zonder ons zal de EU eenzaam zijn. We hebben laten zien hoe sterk we zijn."

Geëmotioneerde tolk

De toespraak werd direct in het Engels vertaald. De stem van de geëmotioneerde tolk haperde en stokte bij het uitspreken van de tekst. Na de toespraak kreeg Zelensky een staande ovatie.

Veel van de parlementsleden droegen T-shirts met de opdruk #standwithUkraine en de Oekraïense vlag. Anderen droegen blauw met gele sjaals of linten.