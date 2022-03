Israël geschokt: drie aanslagen en elf doden in een week tijd

Israël beleeft deze week een reeks aanslagen die het land in deze vorm en hevigheid in geen jaren gezien heeft. Elf mensen werden gedood, bij drie verschillende aanslagen. Terwijl nog wordt onderzocht wat het verband tussen de terreurincidenten precies is, vrezen velen al voor een verdere escalatie in de komende weken.

Wat opvalt aan de aanslagen, is dat ze alle drie plaatsvonden op andere plekken in het land, en dat ook de profielen van de daders van elkaar verschillen. De eerste aanslag werd vorige week dinsdag gepleegd in de zuidelijke stad Beër Sjeva, door een Arabische bedoeïen uit dezelfde regio in Israël. De dader was eerder opgepakt vanwege zijn sympathieën voor Islamitische Staat en een poging zich aan te sluiten bij de terreurgroep in Syrië.

De tweede aanslag volgde een paar dagen later, in de kustplaats Hadera. Ook in dit geval hadden de twee daders de Israëlische nationaliteit en waren ze eerder in verband gebracht met IS. De twee doodgeschoten schutters kwamen uit de Arabische stad Umm al-Fahm en waren familie van elkaar. Of ze in contact stonden met de dader van Beër Sjeva wordt onderzocht, maar is nog niet bewezen.

De aanslag van gisteravond wijkt op het eerste gezicht af van de terreuraanvallen eerder deze week. In dit geval kwam de schutter uit de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, uit een dorp bij de Palestijnse stad Jenin. Israëlische analisten vermoeden dat het zou kunnen gaan om een copycat-aanslag, waarbij de dader zich heeft laten inspireren door het eerdere geweld van deze week. Israël heeft inmiddels vijf mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag, onder wie een broer van de dader.

