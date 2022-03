Arrestaties na aanslag Israël, premier vraagt om waakzaamheid

In de Arabisch-Israëlische stad Umm el-Fahm zijn vannacht vijf mannen opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de aanslag in Hadera.

In de kustplaats werden gisteren twee Israëlische agenten op straat doodgeschoten en raakten zeker vier mensen gewond. De agenten, een man en een vrouw, waren beiden 19 jaar oud.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De Israëlische premier Bennett heeft bevestigd dat de twee daders aanhangers van IS waren. Ze werden doodgeschoten door agenten die in een nabijgelegen restaurant zaten te eten.

De Israëlische politie meldt dat de twee meer dan 1100 kogels, drie vuurwapens en zes messen bij zich hadden. Dat geeft volgens de politie aan dat er veel meer doden hadden kunnen vallen.

Israëlische media melden dat de daders neven waren. Een van hen werd in 2016 door de Turkse politie aangehouden toen hij naar Syrië wilde reizen om zich bij IS aan te sluiten, schrijft The Times of Israel. In Israël kreeg hij vervolgens 1,5 jaar cel.

Politie en leger extra alert

Begin vorige week was er een aanslag in de stad Beër Sjeva, gepleegd door een veroordeelde IS-aanhanger. Daarbij kwamen vier Israëliërs om het leven. De veiligheidsdiensten onderzoeken of de daders elkaar kenden.

Premier Bennett heeft inwoners van Israël opgeroepen tot waakzaamheid. "Deze tweede aanslag van IS vereist een snelle aanpassing van de veiligheidsdiensten aan deze nieuwe dreiging. Samen zullen we ook deze vijand verslaan."

Politie en leger zijn in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Op drukke wegen worden checkpoints ingericht om voertuigen te kunnen controleren.

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever liepen de afgelopen weken al op. Bij confrontaties zijn dit jaar volgens cijfers van de Verenigde Naties zeker vijftien Palestijnen door Israëlische veiligheidstroepen gedood.

Omstreden maatregel overwogen

De overheid overweegt om 'administratie detentie' in te zetten tegen Arabische Israëliërs, schrijft publieke omroep Kan. Die maatregel is omstreden, omdat mensen dan zonder vorm van proces of beschuldiging voor onbepaalde tijd vastgezet kunnen worden, omdat ze mogelijk iets van plan zijn. Ze weten niet waarvan ze worden verdacht.

Duizenden Palestijnen zijn in de afgelopen decennia door administratie detentie in de gevangenis beland, stelt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Het ministerie van Defensie moet nog akkoord gaan met het instellen van de maatregel.