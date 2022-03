Zeker vier doden bij aanslag in Israëlische stad Beër Sjeva

Bij een aanval in de Israëlische stad Beër Sjeva zijn zeker vier mensen gedood. Volgens de Israëlische politie stak de dader eerst een vrouw neer bij een tankstation. Daarna stapte hij in zijn auto en reed een fietser aan. Bij een winkelcentrum aan de overkant van het tankstation stak de dader nog eens een man en een vrouw neer. Toegesnelde Israëlische burgers schoten de dader dood.

Het is een van de dodelijkste aanslagen in Israël in de afgelopen jaren. Naast de vier doden zijn er twee gewonden. Volgens de politie is hun toestand kritiek.

De dader zou een Arabische bedoeïen zijn uit het dorp Hura in het zuiden van Israël, niet ver van Beër Sjeva. Israëlische media melden dat hij verschillende keren veroordeeld is en gevangenisstraffen heeft uitgezeten in Israël. In 2015 werd hij veroordeeld voor het verspreiden van propaganda van terreurgroep Islamitische Staat. Volgens verschillende bronnen kwam hij recent vrij, nadat hij eerder had geprobeerd zich in Syrië aan te sluiten bij IS.

Hamas prijst aanslag

De Palestijnse groepering Hamas, die de macht heeft in de Gazastrook en op de terreurlijst staat van Israël en westerse landen, heeft de aanslag geprezen. "Op de misdaden van de bezetting zal worden gereageerd met heroïsche operaties: steekpartijen, aanrijdingen en schietpartijen." De verklaring van Hamas maakt niet duidelijk of de dader ook lid was van de groepering. Ook de rivaliserende Palestijnse beweging Islamitische Jihad prees de aanslag.

Het is de derde steekpartij deze week. Zondag raakte er twee Israëlische politieagenten lichtgewond in een Palestijnse wijk in Oost-Jeruzalem. Zaterdag werd een andere man neergestoken op de grens tussen Oost- en West-Jeruzalem. De dader werd neergeschoten en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Premier Israël bedankt burgers

De Israëlische premier Bennett heeft op Twitter op de aanslag gereageerd. Hij betuigde zijn medeleven met de slachtoffers en nabestaanden en sprak zijn waardering uit voor de burgers die de dader doodschoten: "Ze toonden vindingrijkheid en moed en voorkwamen verdere slachtoffers." Bennett zegt contact te hebben met de minister van Openbare Veiligheid en het hoofd van de politie.

In Israël en de Palestijnse gebieden werd de laatste weken al met zorg uitgekeken naar volgende maand. Dan begint de islamitische vastenmaand ramadan en vinden ook het joodse feest Pesach en het christelijke Pasen plaats. Vorig jaar leidden onder meer spanningen tijdens de ramadan tot een kortdurende oorlog tussen Israël en Hamas. Ook nu wordt gevreesd voor een opleving van het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen.