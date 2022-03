Oekraïense kinderen verwerken oorlogtrauma's door te tekenen

Vraag een kind in vredestijd een tekening van het uitzicht vanuit zijn huis te maken en je krijgt waarschijnlijk een zon met een gezichtje te zien. Op de tekening van de 11-jarige Zachar uit Oekraïne is de zon niet te zien. In plaats daarvan: gevechtsvliegtuigen, helikopters, tanks, raketten. Dit was zijn uitzicht op 24 februari, de eerste dag van de oorlog.

Zachar komt uit Boetsja, een voorstad van Kiev dicht bij het zwaarbevochten vliegveld Hostomel. Vanuit zijn kamer telde hij 25 Russische helikopters, ook zag hij dat 's werelds grootste vliegtuig werd verwoest. De 11-jarige jongen heeft nu een compleet ander uitzicht: samen met zijn ouders is hij geëvacueerd uit Boetsja. De stad is grotendeels verwoest.

De tekening van Zachar: