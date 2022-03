Meta ‘pauzeert’ ontwikkelen van datacenter in Zeewolde

Facebooks moederbedrijf Meta drukt in Zeewolde op de pauzeknop. Het verder ontwikkelen van het geplande datacenter wordt "gezien de huidige omstandigheden" in ieder geval tijdelijk gestaakt. Voor hoelang is niet duidelijk.

Dat heeft het bedrijf vanmiddag laten weten in een verklaring. Het verzet is de afgelopen weken sterk gegroeid. Na de gemeenteraadsverkiezingen bleek een meerderheid in de raad van Zeewolde tegen de plannen te zijn. Ook minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaf aan ervan af te willen.

Dat maakte de plannen al zeer onzeker. Het wachten was en blijft op het Rijksvastgoedbedrijf, dat moet bepalen of het grond wil verkopen aan Meta. Zonder die grond kan het datacenter dat het techbedrijf voor ogen heeft, niet worden gebouwd.