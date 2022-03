Lokale partij hernieuwt strijd tegen datacentrum na megawinst in Zeewolde 

Geen gelopen race

Eind december stemde de gemeenteraad in Zeewolde in met een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor de komst van het datacenter, een flinke stap dichterbij leek te komen. Maar het is nog geen gelopen race: een deel van de grond is eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en dat heeft randvoorwaarden gesteld, onder meer over duurzaamheid. Een paar dagen na het besluit van de raad riep de Eerste Kamer het Rijk op voorlopig geen grond te verkopen.

De eerste stap is volgens Zonneveld dan ook de stemming over een motie betreffende de verkoop van de grond voor het datacenter in de Eerste Kamer volgende week. "We kunnen in ieder geval aan de Eerste Kamerleden laten weten dat Zeewolde anders is gaan denken over het datacentrum." De senatoren in Den Haag zijn bij weten van Zonneveld in staat om er nog "een stokje voor te steken".