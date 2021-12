Eerste Kamer werpt horde op voor megadatacenter Zeewolde

Het Rijk moet voorlopig geen grond verkopen aan Facebooks moederbedrijf Meta voor een megadatacenter in Zeewolde. Een voorstel met die strekking is aangenomen in de Eerste Kamer.

Vorige week gaf de gemeenteraad in Zeewolde toestemming voor de komst van het datacenter, maar daarmee is het nog niet rond. Een deel van de grond is in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf en dat heeft randvoorwaarden gesteld, onder meer over duurzaamheid.

Het voorstel in de Eerste Kamer van de Partij voor de Dieren voegt daar nog een voorwaarde aan toe. De verkoop zou opgeschort moeten worden "tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijke inrichting en datacenters gereed is". Een motie van gelijke strekking werd vorige week, voor de stemming in Zeewolde, overigens verworpen in de Tweede Kamer.

De afgelopen tijd werd de roep om een landelijke strategie steeds luider in Den Haag. Een aantal partijen vindt dat toestemming voor de komst van datacentra niet aan gemeenten mag worden overgelaten.

In het nieuwe coalitieakkoord staat overigens dat het aankomend kabinet van plan is om de landelijke regie en criteria aan te scherpen. De nieuwe coalitie vindt dat megadatacenters "een onevenredig groot beslag leggen op de beschikbare duurzame energie in verhouding tot de maatschappelijke en/of economische meerwaarde".

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken zegt de motie uit de Eerste Kamer te gaan bestuderen.