Eerste Kamer roept kabinet op megadatacenter Zeewolde tegen te houden

De Eerste Kamer wil dat het kabinet de bouw van het omstreden megadatacenter van Meta (moederbedrijf Facebook) in Zeewolde tegenhoudt. Een motie van die strekking is met een meerderheid van stemmen aangenomen.

In de motie, ingediend door PvdD-Kamerlid Koffeman, wordt het kabinet gevraagd ervoor te zorgen dat het bestemmingsplan dat de bouw van het datacenter mogelijk maakt, niet kan worden uitgevoerd. Eerst moet het Rijk duidelijk maken wat het wil met dit soort megadatacenters. Zo'n visie ontbreekt tot nu toe.

CDA en de VVD stemden tegen, de rest was voor. Nederland kan niet zonder datacenters, maar deze van Meta is zo groot en vraagt zodanig veel energie dat veel politieke partijen de komst niet zien zitten.

Een ultieme oproep

Diverse Kamerleden spraken vooraf in stemverklaringen hun steun uit, maar hadden wel ook twijfels de juridische stevigheid van de tekst van de motie. Zo gaf de tekst van de motie de SGP "lichte hoofdbrekens". Toch ziet de partij het als een "ultieme oproep" aan de minister om elk "geitenpaadje te benutten".

Van de PvdA en GroenLinks kreeg de motie "het voordeel van de twijfel", de partijen zien het als een "oproep om tijd te kopen". D66 ziet de motie als steun voor de minister om "alle juridische wegen" die er zijn te bewandelen om de komst tegen te houden.

Een woordvoerder van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zegt dat nog niet duidelijk is of de motie van vandaag bij het proces in Zeewolde betrokken kan worden. Verder wordt opnieuw benadrukt dat de zaak "geen gelopen race is".

Veel hangt af van wat er gebeurt met grond die nu nog in eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf. Zonder die grond kan het datacenter niet worden gebouwd. De minister gaat daarover in gesprek met de gemeente. Wanneer hier duidelijkheid over komt, is niet bekend.

Gemeenteraad

Vorige week vrijdag bleek dat de komst van het datacenter al zeer onzeker was geworden; minister De Jong zei ervan af te willen. Daarnaast heeft de partij die tegen is (Leefbaar Zeewolde) bij de gemeenteraadsverkiezingen een meerderheid behaald. Maar de bouw is dus nog niet definitief van de baan.

Leefbaar Zeewolde wil er alles aan doen om de bouw tegen te houden. Fractievoorzitter Tom Zonneveld ziet de stemming in de Eerste Kamer als een extra steun in de rug.

Half februari werd duidelijk dat het kabinet in z'n maag zit met de hyperscalers. Dit zijn zeer grote datacenters met bijna altijd een techbedrijf als enige gebruiker. In een besluit kondigde minister De Jonge een voorlopige stop aan op het verstrekken van nieuwe vergunningen voor dit type.