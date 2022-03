Het doek lijkt te vallen voor megadatacenter Zeewolde

Naast Leefbaar Zeewolde staat ook de ChristenUnie bekend als tegenstander van het datacenter. Fractielid Erik van de Beld zegt dat men in Zeewolde ook het besluit om het bestemmingsplan te wijzigen kan terugdraaien. "Maar dat is onbehoorlijk bestuur", zegt hij daarover.

Zowel Leefbaar als de ChristenUnie vreest daarnaast dat als tot terugdraaien wordt besloten Meta een schadeclaim kan indienen. Het concern wilde vandaag niet reageren op de vraag of dat een optie is.

Waar beide partijen ook op wijzen, is dat de Eerste Kamer volgende week over een motie stemt die het kabinet oproept om de uitvoering van het bestemmingsplan - dat de komst van het megadatacenter mogelijk maakt - tegen te houden totdat duidelijk is dat de bouw niet in strijd is met het rijksbeleid. Zij hopen dat die motie een meerderheid krijgt.

Afgestraft door kiezer

Bij de stemming over het bestemmingsplan in december gaf de fractie GroenLinks/PvdA de doorslag. Die partij is inmiddels gefuseerd met het BurgerBelang en Zeewolde Liberaal Zeewolde tot Actief Zeewolde; alle vier de raadsleden stemden in.

Dat is ze niet in dank afgenomen: van de vier leden blijft er in de nieuwe raad na de verkiezingen één over. "Dat het zo extreem zou uitpakken, hadden we niet verwacht en zeker niet gehoopt", reageert fractievoorzitter Yvonne van Bruggen.

"Het is schandalig dat Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie dit tot een verkiezingsitem hebben gemaakt, want wij gaan er niet meer over als raad." In haar ogen beloven die partijen iets wat ze niet zonder meer waar kunnen maken. Ondanks de verkiezingsuitslag staat Van Bruggen nog altijd achter haar stem in december, al zegt ze het ook niet erg te vinden als het megadatacenter er niet komt.