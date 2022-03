Petitie tegen WK in Qatar overhandigd aan KNVB, bond voelt niets voor boycot

Mede-initiatiefnemer van de petitie Jurryt van de Vooren ziet de petitie ook als een manier om te voorkomen dat er weer een groot evenement wordt georganiseerd in Qatar. "Er gaat rond dat Qatar een bid wil doen op de Olympische Zomerspelen 2036", zegt hij. "De Spelen van 2028 en 2032 zijn allebei al elf jaar van tevoren vastgesteld, dus dan zou Qatar al in 2025 officieel een bid moeten doen. Als je niet wilt dat er weer 6500 arbeiders van de steiger vallen, zijn we nu wel heel erg op tijd."

Geen voorstander

Vorige week liet bondscoach Louis van Gaal weten dat ook hij geen voorstander is van een WK in het land. "Ik vind het belachelijk dat het WK daar is", zei hij op een persconferentie in Zeist. "Dat we in een land spelen om 'het voetbal daar te ontwikkelen', zoals de FIFA dan zegt. Dat is al bullshit. Het gaat gewoon om geld en om commerciële belangen bij de FIFA."

Hoewel de KNVB dus zegt niet achter de toewijzing van het WK aan Qatar te staan, zei bondsvoorzitter Just Spee in 2020 tegen NRC het goed te vinden dat het WK in Qatar is. Hij ziet het toernooi als een aanleiding om werkomstandigheden in het land te verbeteren. "De werkomstandigheden voor gastarbeiders zijn al verbeterd. Is het ideaal? Nee. Maar zonder WK was het waarschijnlijk nog altijd een vorm van slavernij geweest."

Nederland maakt samen met Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Zweden en Zwitserland deel uit van de UEFA-werkgroep die zich in samenwerking met de FIFA richt op de rechten van de arbeidsmigranten in Qatar.