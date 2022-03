Russische defensieminister duikt na twee weken op, maar vragen blijven

Correspondent Geert Groot Koerkamp

De video moest het bewijs leveren dat er niks aan de hand is, maar verschillende media, waaronder de onafhankelijke Moscow Times, hebben de beelden uitvergroot en vergeleken met die van de laatste ontmoeting. Zij stellen vast dat de beelden als twee druppels water op elkaar lijken: zijn stropdas zit hetzelfde en de vlag achter hem hangt ook precies hetzelfde. Bovendien kon je zien, toen het beeldvakje met Sjojgoe nog niet prominent in beeld was, dat er iets met de video gebeurde, alsof die voor- of achteruit gespoeld werd. Allemaal aanwijzingen dat het misschien inderdaad een oude video is.

Waarom Sjojgoe al die tijd uit beeld is, blijft speculeren. Misschien is hij inderdaad te druk, of misschien is hij uit de gratie geraakt vanwege het slechte verloop van de strijd. Er zijn ook berichten dat hij problemen met zijn hart zou hebben. We weten het gewoon niet. Zijn ministerie meldt alleen dat Sjojgoe donderdag per telefoon heeft gesproken met zijn Armeense collega. Maar duidelijk is dat sinds 11 maart niemand hem in het openbaar in levenden lijve heeft gezien.