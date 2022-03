Kabinet denkt aan basisbeurs van 255 euro voor uitwonende studenten

Dat het kabinet het leenstelsel wil afschaffen staat in het regeerakkoord. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in september voor het afschaffen van het leenstelsel. Alleen de VVD was tegen.

Het is het plan om studenten die onder het leenstelsel vielen te compenseren. Het zou gaan om 359 euro per jaar dat ze gestudeerd hebben, met een maximum van 1436 euro, voor wie daadwerkelijk zijn diploma behaalt.