FNV verwacht acties winkelpersoneel: 'Ik werk 40 uur en kan niet rondkomen'

Door een staking bleven afgelopen vrijdag tientallen winkels van drankketen Gall & Gall enkele uren dicht. Dat was voor deze eeuw een unieke actie, zegt de FNV. De vakbond voorziet meer van dit soort stakingen van winkelpersoneel. "Mensen komen steeds verder in de knel", zegt vakbondsbestuurder Linda Vermeulen.

Winkelpersoneel verdient al weinig en door de hoge inflatie komen ze steeds verder in de problemen, schetst ze op NPO Radio 1. "Ik sprak een mevrouw die bij Gall & Gall werkt. Ze zei: 'Ik ben een verstandige vrouw, werk 40 uur in de week, ik houd een winkel draaiende en kan daarvan niet eens rondkomen.' Dat is toch van de zotte."

De vakbond hield een eigen enquête waarin bijna duizend deelnemers de vraag werd gesteld of ze tevreden zijn over hun loon. Driekwart antwoordde ontkennend. Als belangrijkste reden om loonsverhoging te willen, gaven bijna drie op de tien aan dat ze rond willen kunnen komen. Iets minder dan de helft gaf als reden 'hetzelfde kunnen blijven kopen'. De FNV trekt daaruit de conclusie dat ze dat op dit moment niet kunnen.

Situatie is nijpend

Vaststaat volgens Vermeulen dat veel winkelpersoneel het financieel lastig heeft. "Dat speelt al langer, maar de hoge inflatie legt bloot dat de situatie nijpend is. Normaal kunnen ze al lastig rondkomen, maar nu doen ze de verwarming niet meer aan, stellen aankopen uit, terwijl ze zien dat hun bedrijf het ontzettend goed doet."

Vermeulen wijst erop dat winkelmedewerkers vaak het minimumloon verdienen of er net iets boven. "Dat is iets meer dan 1700 euro bruto per maand als je fulltime werkt. Probeer daar maar eens van rond te komen."

Stef van der Werf, FNV-lid en winkelmanager bij Gall & Gall, kan er naar eigen zeggen over meepraten. Hij heeft dan ook gemengde gevoelens over zijn overstap van een bank naar de drankwinkel. Tegen de NOS vertelt hij dat hij per vier weken 2000 euro netto verdient, exclusief winstuitkering, bonus en vakantiegeld. "Ik moet echt sparen voor een fiets waarmee de kinderen naar school kunnen. De thermostaat zet ik maar uit."

"Werkend arm"

Een andere baan zoeken, hoewel kansrijk in een krappe arbeidsmarkt, is voor Van der Werf, een alleenstaande vader met een huurwoning in Amsterdam, ook niet zomaar een optie. "Met twee kinderen heb ik niet de mogelijkheid om het over een andere boeg te gooien. Ik kan nu mijn kinderen van dinsdag tot vrijdag opvangen en dat vind ik ook belangrijk."

Van der Werf vindt dat er structureel iets moet veranderen. "Door het lage loon blijven mensen niet lang en kan je niets fundamenteels opbouwen. Ahold Delhaize (het moederbedrijf van Gall & Gall, red.) heeft door corona de wind meegehad. Zoals ik het zie, worden alle winkelmedewerkers werkend arm en wordt de aandeelhouder slapend rijk. Als je moeilijk rondkomt, is dat moeilijk om te zien."