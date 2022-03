'Vooral hoge inkomens profiteren van lagere energie- en brandstofbelasting'

Vooral de rijke Nederlanders profiteren van de belastingverlagingen op brandstof en energie. Die groep ontvangt 660 miljoen euro van de 2,1 miljard euro die het kabinet ervoor uittrekt. Dat is een derde van de totale belastingverlaging, blijkt uit berekeningen van onderzoeksplatform Investico voor Trouw en de Groene Amsterdammer.

De belastingverlaging was ook bedoeld voor de middeninkomens. Maar uit de berekeningen van Investico blijkt dat die groep 418 miljoen euro ontvangt, een vijfde van het budget. En de huishoudens met een inkomen tot 22.600 euro per jaar (de laagste inkomens) profiteren in miljoenen het minst van de belastingverlagingen: 240 miljoen euro komt er bij hen terecht, ongeveer een tiende van het uitgetrokken budget.

Dat terwijl de prijsstijgingen vooral het hardst aankomen bij huishoudens met een laag inkomen of mensen die veel energie verbruiken. Eerder maakte het kabinet al bekend dat minima een hogere tegemoetkoming krijgen via de gemeenten voor de hoge energierekening. De eerder toegezegde eenmalige compensatie van 200 euro wordt verhoogd naar 800 euro.

Klimaatminister Jetten zei afgelopen week nog dat het de taak van het kabinet is om mensen met de kleinste portemonnee het meest te helpen: