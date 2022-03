Reparatie koopkracht door het kabinet: wie wordt ermee geholpen?

Voedsel, benzine, gas: de lijst met producten en diensten die duurder worden, wordt steeds langer. Afhankelijk van het inkomen en uitgavepatroon hakt dat er bij steeds meer mensen financieel in. Het kabinet komt daarom met een miljardenpakket om het koopkrachtverlies van Nederlanders te dempen. Wie profiteert daarvan?

Eerst even de tegemoetkomingen van het kabinet op een rij: de accijns op brandstof gaat per 1 april omlaag. Drie maanden later, in juli, volgt een verlaging van de btw op gas en elektriciteit. Minima zien dan ook de tegemoetkoming voor hun hoge energierekening eenmalig oplopen naar in totaal 800 euro.

'Iedereen gaat het merken'

Het kabinet richt zich met dit pakket ter waarde van 2,8 miljard euro naar eigen zeggen op de laagste en middeninkomens. Volgens Arjan Vliegenthart, directeur van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), is dat ook gelukt, maar hij zegt ook dat de prijsstijgingen alsnog iedereen zullen raken.

"De verlaging van de accijns en btw is een voorbeeld van generiek beleid. Daarnaast is sprake van maatwerk voor de groep die het het lastigst heeft. Die combinatie is de juiste insteek. Tegelijkertijd geldt dat de plannen samen het koopkrachtverlies niet helemaal zullen wegnemen. Iedereen gaat het in de portemonnee merken."

"Al maanden worden mijn collega's en ik platgebeld door inwoners die financieel kopje onder dreigen te gaan", zegt Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en portefeuillehouder Armoede bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Heijkoop noemde de eerder genomen maatregelen onvoldoende voor minima.