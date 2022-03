Producenten duurzame energie kunnen zonder subsidie door hoge energieprijzen

Sindsdien ligt de elektriciteitsprijs vrijwel de hele tijd ruim boven de subsidiegrens van 110 euro per MWh, met uitschieters tot boven de 400 euro per MWh. "Onze molens kunnen daar nu dus zonder subsidie draaien", zegt De Groot. "En als ik naar de verwachtingen voor de langere termijn kijk, hebben we in heel 2022 en zelfs in 2023 geen subsidie nodig."

Als de elektriciteitsprijs zo hoog blijft, kan het zo maar eens om honderden miljoenen euro's gaan die niet uitgekeerd hoeven te worden aan subsidies in 2022, zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Alles wat bespaard wordt, gaat weer terug in de subsidiepot. "Als we met minder subsidie meer projecten voor elkaar kunnen krijgen en geld overhouden, dan blijft het beschikbaar voor klimaatprojecten in de toekomst", zegt minister voor Energie en Klimaat Jetten.

Piekprijzen

Ook gas kent al maanden piekprijzen. "De directe vervangers van aardgas zoals biogas en geothermie zijn bij de huidige prijzen concurrerend", zegt NVDE-voorzitter Van der Gaag.

Al betekent dat niet dat Van der Gaag verwacht dat er nu massaal nieuwe projecten zullen worden opgezet die zonder subsidie kunnen. "De investeringen gaan over tientallen jaren. Ik verwacht niet dat de gasprijs zo lang hoog blijft. In het begin van de coronacrisis was gas nog bijna gratis."

Bovendien produceren biogasondernemers nu al minder tegen de hoge prijzen die producenten van wind- of zonnestroom krijgen. "De tarieven zijn hoog genoeg om zonder subsidie te kunnen", zegt Ids Schaap, van biogasbedrijf Agradu. Maar anders dan de windmolenparken van De Groot verkoopt Schaap zijn energie niet tegen dagprijzen, maar op basis van langetermijncontracten. "Daardoor hebben we maar een gedeelte van ons gas tegen echt hoge tarieven vastgelegd." De rest van de productie is nog gebonden aan oudere contracten met lagere prijzen.

Daarnaast kampen ondernemers met vergistingsinstallaties met hogere grondstofprijzen. Ze gebruiken niet alleen mest, maar ook reststromen uit de (dier)voedingsindustrie in hun vergisters. Door de hoge grondstofprijzen springt de industrie zuiniger om met grondstoffen. En dus blijft er minder afval over voor biogas. Extra mest inkopen is lastig vanwege de benodigde vergunningen.