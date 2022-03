Meer elektrische auto's naar particulieren; zakelijke rijders nog grootste klant

Het zijn nog vooral zakelijke rijders die een elektrische auto kopen, maar de groep particulieren met een elektrische auto groeit onder meer dankzij subsidies sneller. Van alle elektrische auto's die afgelopen jaar in Nederland werden verkocht was 21 procent bestemd voor een particulier. In 2019 was dat nog 12 procent.

Dat concluderen brancheorganisaties RAI Vereniging en Bovag na een analyse van verkoopcijfers.

Afgelopen jaar werden er vanwege het chiptekort weliswaar 13 procent minder nieuwe elektrische auto's verkocht, maar particulieren schaften er dus vaker een aan. Dat heeft volgens de brancheorganisaties te maken met het grotere aanbod van elektrische auto's en de aankoopsubsidie.

Gemiddelde prijs gedaald

In 2020 kwam er voor het eerst subsidie voor particulieren op de aanschaf van elektrische auto's. Mede daardoor steeg het percentage elektrische auto's in privébezit naar 19 procent.

Afgelopen jaar konden particulieren 4000 euro subsidie krijgen voor de aanschaf van een elektrische auto, dat is dit jaar verlaagd naar 3350 euro. De subsidiepot was in 2021 snel leeg en die is daarom dit jaar vergroot naar 71 miljoen euro. Daarvan is meer dan de helft inmiddels aangevraagd.

Los van de subsidie daalde de afgelopen jaren de gemiddelde aanschafprijs van elektrische auto's. De gemiddelde prijs was afgelopen jaar 51.000 euro, terwijl dat in 2016 nog 79.000 euro was. Van alle personenauto's in Nederland is ongeveer 3 procent volledig elektrisch.