Subsidiepot elektrische auto's waarschijnlijk weer snel leeg

"Vorig jaar hebben veel mensen zitten wachten met de aanschaf omdat er geen subsidiegeld meer was", zegt Marco Eenennaam, projectleider elektrisch rijden van de ANWB. "De verwachting is dat er een berg aan aanvragen in de eerste weken van januari binnenkomt. Je bent eigenlijk een dief van je eigen portemonnee als je in oktober al een elektrische auto koopt."

Voor 2022 is de subsidiepot met 90,4 miljoen euro gevuld: 71 miljoen euro voor nieuwe auto's, 20,4 miljoen euro voor occasions. Ondanks die forse verhoging verwachten experts dat dit jaar de bodem van de subsidiepot weer snel in zicht komt.

In 2021 was er ongeveer 28 miljoen euro beschikbaar, waarvan 14,4 miljoen voor nieuwe elektrische auto's en 13,5 miljoen euro voor occasions. Die eerste pot was binnen enkele dagen al leeg, omdat een deel al in 2020 was gebruikt. Het budget voor de occasions was halverwege 2021 op. Veel kopers van een elektrische auto vielen dus buiten de boot.

Eigenlijk wil je in deze jaren zoveel mogelijk elektrische auto's verkopen, zodat die over vier of vijf jaar de tweedehandsmarkt op kunnen.

Ook Maarten Steinbuch, hoogleraar Systems & Controls aan de TU Eindhoven, denkt dat het subsidiegeld snel op is. "Consumenten vragen zich af: als ik nu een benzineauto koop, kan ik die over acht jaar nog wel kwijt? Dat is een belangrijke reden dat veel mensen nu de stap willen maken naar elektrisch rijden."

Autoverkoper Remi Brand ziet het in zijn zaak gebeuren. "Alleen al in één vestiging heb ik vijf klanten die zeggen: ik wil mijn elektrische auto 1 januari kopen, zodat ik gebruik kan maken van die subsidie."

De overheid moet daarom meer geld vrijmaken voor subsidies op elektrisch rijden, vindt Eenennaam van de ANWB. "Eigenlijk wil je in deze jaren zoveel mogelijk elektrische auto's verkopen, zodat die over vier of vijf jaar de tweedehandsmarkt op kunnen. Als er tegen die tijd geen volwassen tweedehandsmarkt is, komt de transitie naar elektrisch rijden niet op gang. Want we weten dat het gros van Nederland tweedehands rijdt."

Voorsprong

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de prijs van een nieuw model tussen de 12 en 45 duizend euro liggen. Per nieuwe auto is 3350 euro beschikbaar, vorig jaar was dat nog 4000 euro. De subsidie voor tweedehands auto's is met 2000 euro gelijk gebleven.

"Dat subsidiebedrag is vergeleken met een land als Duitsland klein", zegt hoogleraar Steinbuch. "Daar spreek je over een bedrag van rond de 6000 euro per nieuwe auto. Dat vind ik jammer, want we hebben nu een voorsprong op het gebied van elektrisch rijden."

"En dat moeten we vooral houden, want dat heeft geleid tot ruim 4000 nieuwe banen. En dat aantal kan nog kan stijgen; wij zijn wereldwijd trendsetter in bijvoorbeeld het aanleggen van laadpalen."