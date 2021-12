Experimenten met ‘slimme laadpleinen’ voor elektrische auto’s: ‘Nog niet eerder vertoond’

Want sinds de ingebruikname in 2019 blijkt dat de meeste gebruikers 's avonds parkeren en hun auto aan de lader hangen. "Op dat moment is er geen zon meer. Daarom willen we die accu's installeren, zodat we toch de meeste zonnestroom kunnen oogsten en in de auto's gebruiken", zegt projectleider Arjen Schamhart.

Het initiatief voor dit laadplein kwam van de eigen bewoners. "We wilden dit omdat we in de wijk graag voorop willen lopen", zegt Schamhart. "Dit was nog niet eerder vertoond. De mensen die hebben geïnvesteerd, zijn ook eigenaar van het zonnedak-laadplein." Zij krijgen een rendement, en kunnen de stroom afnemen.