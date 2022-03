'Vangrails' op zee kunnen botsing met windmolens voorkomen

Om aanvaringen met offshore windturbines te voorkomen, kunnen op zee mogelijk een soort vangrails worden aangelegd. Het instituut MARIN (Maritiem Research Instituut Nederland) in Wageningen doet vandaag een experiment met drie mogelijke toekomstige systemen, in een 'offshore bassin' in Wageningen. De test vloeit voort uit het ongeluk met het schip Julietta D afgelopen januari.

Dit schip raakte op de Noordzee op drift in een storm en botste op een tanker, een transformatorplatform en een fundering van een windturbine. Nieuw onderzoek toont aan dat zo'n incident meerdere keren per jaar kan gebeuren, gezien de forse toename van het aantal windmolens. Tot 2030 komen er volgens MARIN op de Noordzee zo'n 2500 windturbines bij. Het kabinet maakt vandaag meer bekend over de toekomst van windenergie op zee.

Op dit moment raken al ruim tachtig schepen per jaar op drift, zegt Yvonne Koldenhof van het Wageningse onderzoeksinstituut. Lang niet altijd als schepen stuurloos raken, leidt dit tot een ongeluk, zegt ze. "Maar ons onderzoek in opdracht van de Nederlandse overheid laat zien dat in 2030 mogelijk 1,5 tot 2,5 keer per jaar een schip tegen een windmolen aanvaart of aandrijft. Zo'n ongeluk kan grote gevolgen hebben."

Kunstmatige stroming en wind

Zo kunnen windmolens door een aanvaring op een schip vallen en schade veroorzaken, aan het schip, de windmolen zelf en het milieu. Ook de scheepsbemanning loopt bij zo'n ongeluk gevaar.

Nu is er nog veel ruimte op zee, maar die ruimte wordt snel kleiner als er meer windmolenparken worden gebouwd. Dat maakt het risico op ongelukken groter.

Experts hebben daarom drie veiligheidssystemen bedacht. In het offshore bassin, een grote bak met water, drijft een modelschip en er zijn windmolens in het water geplaatst. Golven, stroming en wind worden 'aangezet' om de systemen te testen. Bij één opstelling gaat het om een lijn met boeien, verankerd op de zeebodem, die als een soort vangrail voorkomt dat een schip tussen de windmolens terechtkomt.

Een tweede systeem is een net dat tussen vaste palen wordt opgehangen en schepen kan tegenhouden. En een laatste methode is een haaklijn die onder water het anker van een stuurloos geraakt schip kan opvangen. De drie oplossingen zijn op kleinere schaal gebouwd om in het offshore bassin te onderzoeken.

Zo ziet dat er dan uit: