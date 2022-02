Zorgen om drukte op Noordzee: 'Steeds minder ruimte om te manoeuvreren'

Van Bussel wijst erop dat allerlei partijen met een belang in de Noordzee met elkaar spreken in het zogenoemde Noordzeeoverleg. De vissers zijn daar op dit moment niet meer bij betrokken. De reders echter wel, en ook die maken zich zorgen over de drukte.

"Als je bedenkt hoeveel schepen zich dagelijks op Noordzee bevinden en hoeveel incidenten er plaatsvinden, dan valt dat enorm mee", aldus directeur Annet Koster van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. "Maar het is van belang dat de scheepvaart in Nederland altijd veilig door kan gaan."

Meer windparken of niet, volgens Koster moet er gezorgd worden voor veilige scheepvaartroutes en moeten er voldoende hulpschepen in de buurt liggen zodat snel kan worden ingegrepen als een schip in de problemen raakt. "Dat was gisteren niet het geval. Ik ben heel blij dat de bemanning toch veilig van boord is gekomen. We zijn grote dank verschuldigd aan de Kustwacht, de KNRM en de slepers."

Zo ging die reddingsactie: