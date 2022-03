Kabinet wil windenergie op zee verdubbelen

Het kabinet heeft plannen om miljarden te investeren in nieuwe windparken op de Noordzee. Een woordvoerder van minister Jetten voor Klimaat en Energie bevestigt op hoofdlijnen een bericht daarover in het AD. Het kabinet wil vanmiddag de knoop doorhakken.

Het is de bedoeling dat er tot 2030 10,7 gigawatt aan vermogen bij komt, meer dan een verdubbeling van de huidige hoeveelheid. De 10,7 gigawatt komt neer op 750 tot 800 windturbines. Iedere gigawatt vermogen levert genoeg stroom op voor een miljoen huishoudens.

Huishoudens en industrie

De uitbreiding is bedoeld om groene stroom te produceren en die te gebruiken voor huishoudens en de industrie. Er zijn al windparken op zee bij IJmuiden en Egmond en voor de kust van Zeeland. Voor de Hollandse kust wordt er aan verschillende parken gebouwd.

Volgens het AD komen de nieuwe parken op tientallen kilometers uit de kust van Zuid- en Noord-Holland en ver boven de Waddeneilanden. Dat is nog niet bevestigd aan de NOS.

Na afloop van het beraad vanmiddag wil het kabinet meer details bekendmaken. Voor de vergadering zei Jetten dat het zeker het plan is om veel meer windmolens op zee te plaatsen, zoals ook in het coalitieakkoord staat. "Windparken op de Noordzee hebben minder impact dan windmolens op land, maar ook op de Noordzee moet je ze goed inpassen, waarbij je rekening houdt met de natuur, met de scheepvaart en de visserij."

Duurzame elektriciteit

Het is al langer een voornemen van de Nederlandse overheid om het aantal windmolenparken op zee uit te breiden. Landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn daar al langer mee bezig en Nederland wil aanhaken.

Bij de bouw van de nieuwe parken neemt de overheid de kosten voor aansluiting van de windmolens voor zijn rekening. Bedrijven en investeerders betalen de kosten van de bouw van de windmolens.

De windmolenparken moeten er mede toe leiden dat in 2030 het overgrote deel van de Nederlandse elektriciteit duurzaam is opgewekt. In het regeerakkoord had de coalitie daar eind vorig jaar over afgesproken snel fossiele brandstoffen te willen terugdringen en in te zetten op hernieuwbare energiebronnen als windparken, zonnepanelen en aardwarmte.