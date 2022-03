NASA's megaraket legt eerste meters af op weg naar de maan

De nieuwe megaraket waarmee NASA weer mensen naar de maan wil brengen, is voor het eerst onderweg naar het lanceerplatform in Florida. De raket zal daar op de grond worden getest voordat, waarschijnlijk niet eerder dan mei, de eerste nog onbemande lancering plaatsvindt.

Het Space Launch System (SLS) is 98 meter hoog, een meter hoger dan de Groningse Martinitoren. De raket verliet gisteravond om 22.30 uur Nederlandse tijd voor het eerst in zijn geheel het enorme VAB-gebouw op Kennedy Space Center.

Het gevaarte staat op een crawler, een groot rijdend platform op rupsbanden dat de maanraket tergend langzaam brengt naar lanceerplatform 39B, van waaraf ook raketten voor het Apolloproject en spaceshuttles zijn gelanceerd. De reis van 6,5 kilometer duurt zo'n 11 uur.

Het spektakel, begeleid door een band die het Amerikaanse volkslied speelde, werd live uitgezonden op NASA TV. Een menigte medewerkers keek toe en werd toegesproken door NASA-baas Bill Nelson. "Dames en heren, hier is de krachtigste raket van de wereld. De mensheid begint binnenkort aan een nieuw tijdperk van ontdekking", zei Nelson. Ook een voormalige Apollo-astronaut was bij de rollout. Tom Stafford (91) vloog naar de maan in 1969.

Beelden van de rollout: