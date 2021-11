Musk: Starship in januari of februari voor het eerst de ruimte in

Eerdere testvluchten met Starship-prototypes gingen niet hoger dan zo'n twaalf kilometer en die prototypes hadden nog maar drie, in plaats van zes motoren. Musk waarschuwt dan ook dat hij niet meteen een perfecte vlucht verwacht. "Deze eerste ruimtevlucht gaat met veel risico gepaard. Dus ik zou niet willen zeggen dat de kans op succes groot is, maar ik verwacht dat we veel vooruitgang boeken", aldus de ruimtevaartmiljardair.

Musk zei te hopen dat SpaceX komend jaar in totaal een dozijn Starship-testvluchten kan maken, en misschien meer. Wanneer de eerste bemande vluchten zijn gepland, is niet bekend. Een eerste bemande vlucht rond de maan met onder anderen de Japanse miljardair Yusaku Maezawa zal volgens eerdere berichten niet voor 2023 plaatsvinden.

Sneldienst in het zonnestelsel

Starship moet, als de ontwikkeling van het toestel succesvol verloopt, uiteindelijk ook mensen naar Mars brengen en kan ook gaan fungeren als sneldienst tussen plaatsen op aarde. Een vlucht tussen Londen en New York zou zo'n half uur duren.

Voor dat doel heeft Spacex boorplatformen gekocht waarop de Starships verticaal kunnen landen. Musks ambities gaan intussen nog verder. "Uiteindelijk is Starship ontworpen als een algemeen transportmiddel voor het hele zonnestelsel", zei de SpaceX-topman vannacht.

SpaceX bouwt ook een speciale versie van Starship voor NASA die moet dienen als maanlander voor het nieuwe bemande maanprogramma Artemis. De ontwikkeling daarvan lag lange tijd stil vanwege een juridische procedure die was aangespannen door concurrent Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, dat samen met twee andere ondernemers ook een maanlander ontwikkelt. Begin deze maand bepaalde een federaal hof dat NASA het contract rechtmatig aan SpaceX heeft toegekend.